شكرا لقرائتكم خبر عن موسيس وعاشور وأمين يقودون المقاصة أمام طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادى مصر المقاصة عن تشكيلة فريقه لمواجهة طنطا والتي ستنطلق في تمام الخامسة مساء اليوم علي ستاد السلام ضمن منافسات الجولة التاسعة بالدورى الممتاز على أن يقود الهجوم الفيومى الثلاثي اودو موسيس وصلاح أمين وصلاح عاشور . وجاء تشكيل المقاصة كالتالي: حراسة المرمى : احمد عادل عبدالمنعم الدفاع : عاصم سعيد – عصام صبحى - احمد ياسين - محمد كنارية Advertisements خط الوسط : مصطفى شبيطة – خالد اوتشو - حسني فتحي خط الهجوم: اودو موسيس - صلاح امين - صلاح عاشور ويتواجد على دكة البدلاء :محمود حمدي – أحمد مودي – محمد رمضان- باولن فوافى – محمد مسعد – محمد ابراهيم - عمرو مرعي

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