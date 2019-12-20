شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل حراسة المرمى فى أمان.. نجل على لطفى يتألق فى التتش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر على لطفي حارس مرمى النادي الأهلي بصحبة نجله على ملعب التتش، خلال تدريبات المستبعدين من قائمة القلعة الحمراء فى مباراة الاسماعيلي، والتى أقيمت اليوم بمقر القلعة الحمراء فى الجزيرة.
ونشرت الصفحة الرسمية للأهلى عبر حسابها على تويتر صوراً من مداعبة لطفى لنجله على ملعب التتش وعلقت: مستقبل حراسة المرمى فى أمان.
وكان النادى الأهلى قد فاز على الإسماعيلى فى منافسات الجولة التاسعة بالدورى، بهدف نظيف سجله وليد سليمان صانع ألعاب القلعة الحمراء.
وتربع النادى الأهلى على عرش صدارة الدورى العام برصيد 21 نقطة، حصدها الفريق الأحمر بعد الفوز فى 7 مباريات محققين العلامة الكاملة، كما يعد الأهلى أقوى خط هجوم فى المسابقة برصيد 19 هدفاً، وأقوى خط دفاع حيث لم تستقبل شباكه سوى هدف واحد.
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