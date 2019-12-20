شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة الكثير من الأخبار الرياضية الهامة ، وكان أبرزها الاستعانة بأبو جبل فى مباراة الزمالك وسموحة ، و اصابة أحمد عبد الظاهر بالرباط الصليبى ، و كذلك اكتمال النصاب القانونى للجنة الأولمبية.

إصابة أحمد عبد الظاهر بقطع فى الرباط الصليبى

كشف التقرير الطبى النهائى لأحمد عبد الظاهر مهاجم فريق أسوان، عن إصابة اللاعب بقطع فى الرباط الصليبى، حيث تقرر أن يجرى مهاجم الفريق الأسوانى العملية الجراحية بالقاهرة الأسبوع المقبل.

ويستعد الفريق الأسوانى لمواجهة نظيره الإنتاج الحربى، اليوم الجمعة، فى إطار منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى العام.

الأهلى يختبر أحمد فتحى غدا لتحديد موقفه من لقاء الاتحاد

يخضع أحمد فتحى، لاعب الأهلى، لفحص طبى جديد قبل انطلاق مران الفريق غدا السبت؛ للاطمئنان على حالته، والتعرف على موعد مشاركته فى المران الجماعى.

واشتكى فتحى من تورم فى الركبة اليمنى، تسبب فى غيابه عن المشاركة فى التدريبات الجماعية، وخروجه من قائمة الفريق التى خاضت مباراة الإسماعيلى أمس فى الدورى التى انتهت بفوز الأهلى بهدف نظيف.

محاولات أخيرة من وسطاء الاسماعيلى لإقناع ديسابر بتدريب الدراويش

يبذل بعض الوسطاء جهوداً مكثفة فى الساعات القليلة الماضية لتقريب وجهات النظر بين إدارة النادى الاسماعيلى والفرنسى ديسابر المدير الفنى السابق لبيراميدز لإقناع الأخير بالعودة لتدريب الدراويش .

ورفض الفرنسي ديسابر المدير الفني السابق لبيراميدز فكرة العودة لتدريب الدراويش خلال الفترة المقبلة بعدما فتح مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان قنوات اتصال معه لمعرفة رأيه فى العودة لتدريب الفريق الأصفر .

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أبو جبل يحرس مرمى الزمالك فى مواجهة سموحة

استقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون على الدفع بمحمد أبو جبل فى حراسة مرمى الفريق الأبيض فى مواجهة اليوم أمام سموحة فى الجولة التاسعة لمسابقة الدورى الممتاز.

وجاء استقرار الفرنسى باتريس كارتيرون حول المسألة بالاعتماد على محمد أبوجبل فى ظل تذبذب مستوى محمد عواد الحارس الأساسى فى الفترة الماضية ما جعل المدرب الفرنسى يتشاور مع عمرو عبد السلام مدرب حراس الفريق حول المسألة ليرشح الأخير تواجد أبو جبل بشكل أساسى فى لقاء اليوم.

فوز الحسينى وإيهاب أمين وعمرو سليم بعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بالتزكية

اكتمل النصاب القانونى لاجتماع الجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبية المصرية بحضور 25 اتحادا من 28 اتحادا لهم حق الحضور.

يحضر الاجتماع الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد وممثل الحركة الأولمبية فى مصر وحضور المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية والدكتور علاء جبر نائب رئيس اللجنة الأولمبية والدكتور علاء مشرف أمين صندوق اللجنة الأولمبية والمهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية والدكتور عبدالعزيز غنيم السكرتير العام المساعد للجنة الأولمبية والمهندس ياسر إدريس والمهندس الباسل عبدالله والمهندس هشام نصر و محمد عبدالمطلب أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وممدوح الششتاوي المدير التنفيذي للجنة الأولمبية.

الأهلي عن إصابة رامي ربيعة: لا تقلقوا ..الموضوع بسيط

أكد الدكتور خالد محمود طبيب الأهلي إن إصابة رامي ربيعة غير مُقلقة، وسيخضع لفحص طبي غدا السبت قبل انطلاق مران الفريق للاطمئنان على حالته بشكل دقيق، والتعرف على موعد مشاركته في التدريبات الجماعية.

وخرج ربيعة مصابا في مباراة الإسماعيلي، التي أقيمت أمس على استاد حرس الحدود بالإسكندرية وانتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف؛ ليصل إلى النقطة 21 من الفوز في 7 مباريات متتالية في بطولة الدوري.

الزمالك يستعيد "جنش" بعد أداء مناسك العمرة الأسبوع المقبل

استقر محمود جنش حارس الزمالك، على السفر إلى السعودية، الأسبوع المقبل، من أجل أداء مناسك العمرة قبل العودة إلى التدريبات الجماعية للفريق الأبيض تمهيدا لعودته للمشاركة مع الفريق فى المباريات الرسمية.