شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام تحدد شهر يناير موعدا لاختبارات الحكام والترقى سنوياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام أنه بصدد الإعلان عن تحديد شهر يناير من كل عام موعداً لاختبارات الحكام الجدد والترقى. وتابع الغندور، لـ"الخليج 365"، أن اختبارات الحكام والترقى لا يوجد لها موعد ثابت فى المواسم الماضية، وكانت تتسبب فى أزمة وحالة من "اللخبطة " للحكام، وبالتالى سيتم تحديد موعد للاختبارات بشكل سنوى كما يحدث فى معظم الدوريات الكبرى، والاتحاد الدولى فيفا. وتابع رئيس لجنة الحكام أن الموعد المحدد فى يناير سيشهد اختبارات الترقى لجميع الأقسام وأيضاً اختبارات قبول حكام ومحكمات جدد.

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