شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يطلب استعارة حازم مرسى من الإسماعيلى بدون مقابل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى النادى الإسماعيلى فاكساً رسمياً من نظيره أسوان يطلب فيه استعارة حازم مرسى مهاجم الفريق الصاعد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بدون مقابل نظراً للظروف المالية الصعبة التى يعيشها تماسيح النيل.

وجاء العرض الخاص باستعارة حازم مرسى من خلال الثنائى أحمد وجدى وأحمد سمير وسطاء الصفقة وكان الإسماعيلى قد منح أسوان شكرى نجيب مهاجم الفريق السابق على سبيل الإعارة بدون مقابل أيضاً تقديراً لظروف النادى الجنوبى، ومن المنتظر أن يستطلع مجلس الإسماعيلى رأى الجهاز الفنى بقيادة أدهم السلحدار فى الموافقة على عرض أسوان من عدمه.

وانتقل حازم مرسى صاحب الـ19 عاماً لصفوف الإسماعيلى موسم 2016 قادماً من القناة ليصبح هداف لفرق الناشئين بالدراويش ويتم تصعيده للفريق الأول وسجل هدفاً فى شباك الجزيرة الاماراتى بالبطولة العربية ، ونجح حازم مرسى فى خطف الانظار فى الاوقات التى يشارك فيها مع الفريق الأول وسط توقعات بأن يكون له دور كبير مع الإسماعيلى في الفترة المقبلة، خاصة فى ظل الأزمة التى يعانى منها الفريق في خط الهجوم، حيث لا يوجد سوى الناميبى بينسون شيلونجو.