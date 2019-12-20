شكرا لقرائتكم خبر عن ركلة جزاء وتغيير اضطرارى.. شوط أول سلبى بين المقاولون العرب وحرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة المقاولون العرب وحرس الحدود، والتي تقام على استاد المكس بالأسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري العام، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

بدأ المقاولون العرب اللقاء بضغط هجومي على أصحاب الأرض، وفي الدقيقة الخامسة حصل ذئاب الجبل على ركلة جزاء بعد عرقلة محمد مجلي عن طريق خالد سامي داخل منطقة الجزاء، سددها محمد سمير مدافع المقاولون وتصدى لها أحمد السعدني حارس مرمى الحدود ببراعة ليحافظ على نظافة شباكه.

انحصرت التمريرات في وسط ملعب الفريقين في العشر دقائق الأولى بعد تبادل الهجمات على مرمى الحرس والمقاولون التي جاءت دون فاعلية.

في الدقيقة 17 استقبل سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون، تمريرة بينية خلف مدافعين حرس الحدود انفرد على أثرها بالمرمى ولكن مدافع الحرس خالد سامي أنقذ فريقه وشتت الكرة قبل أن يسددها مهاجم ذئاب الجبل.

بعد مرور 20 دقيقة بدأ الحرس يكشر عن أنيابه، واستلم أحمد شرويدة تمريرة من جريندو انفرد من خلالها بالحارس محمود أبو السعود، الذي خرج من مرماه وحاول تشتيت الكرة من خارج منطقة الجزاء، ولكن ارتدت الكرة لشرويدة الذي سددها في المرمى الخالي، إلا أن مدافع المقاولون عبد الوهاب إسماعيل شتت الكرة من على خط المرمى لينقذ مرماه من هدف محقق.

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قام طارق العشري بإجراء أو تبديلات حرس الحدود في المباراة، وذلك بعد سقوط عمرو الحلوني، بسبب الشد العضلي، ليقوم العشري باستبداله في الدقيقة 38 من عمر المباراة.

كان المقاولون العرب قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من: محمود أبو السعود، أمير عابد، فاروقا نور الدين، محمد سمير، عبد الوهاب اسماعيل، ابراهيم صلاح، محمد مجلي، معروف يوسف، لويس إدوارد، محمد طلعت، سيف الجزيرى.

فيما بدأ حرس الحدود المباراة بتشكيل مكون من:

أحمد السعدني، حسن مجدي، خالد سامي، مصطفى محمود، عمرو الحلواني، مصطفى جمال، حامد خالد، محمد أسامة، أنطوني لوكاسا، أحمد شرويدة، محمد عبد اللطيف جريندو.

ويحتل حرس الحدود المركز التاسع برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى 4 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 7 اهداف وتلقت شباكه مثلهم فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثالث برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى 5 وتعادل فى مباراة وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 10 اهداف وتلقت شباكه 6 اهداف .