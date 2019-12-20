شكرا لقرائتكم خبر عن شوط سلبى بين أسوان والإنتاج الحربي فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة أسوان والأنتاج الحربي المقامة بينهما حالياً على ستاد أسوان الرياضى ضمن مواجهات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام .

ويقبع أسوان فى المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 7 مواجهات فاز فى لقاء وحيد وتعادل فى مباراتين وتلقى 4 هزائم وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 13 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة.

فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى مباراتين وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 8 اهداف وتلقت شباكه 9 أهداف .

وفى الجولة الماضية خسر أسوان من سموحة بهدف دون رد بينما فاز الانتاج الحربى على طنطا بهدف دون رد فى الجولة ذاتها .

ويلعب أسوان المباراة بتشكيل ، مكوّن من ، مسعد عوض ، طارق أبو العز، محمد جابر ميدو، إبراهيم القاضى، محمود نعيم، حسن يوسف، هيثم الفيل، موسى داو، عبد الرجمن جبنة، فادى فريد ومحمد الصباحى.

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فيما يلعب الإنتاج بتشكيل ، مكوّن من ، عامر عامر، أحمد مجدي، محمد بازوكا، معاذ الحناوي، أحمد شديد قناوي، محمد عادل، محمود عادل، موسى دياورا، مامادو نديوكو نياس، علاء سلامة، ومحمد رجب.

الشوط الأول شهد أداء قوي من الفريقين وأن كان أسوان هو البادئ بالنشاط حيث هاجم مُبكراً وهدد مرمى الأنتاج أكثر من مرة قبل أن يستعيد الأنتاج سيطرته على مجريات الأمور ، وأشهر صبري أبراهيم حكم المباراة البطاقة الصفراء لمحمود عادل لاعب الأنتاج الحربي للخشونة.

وعكس سير المباراة أنقذ مسعد عوض حارس أسوان فريقه من إستقبال هدف مؤكد في الدقيقة 33 بعدما أنفرد مامادو نياس لاعب الإنتاج الحربي بدفاع أسوان وراوغ محمد جابر ميدو وانفرد بالمرمى وسدد كرة قوية أنقذها مسعد عوض ببراعة ، بعدها توقف اللعب قليلاً لعلاج مسعد عوض الذى تعرض لأصابة بسيطة لم تمنعه من إستكمال اللقاء.

حاول الفريقين التسجيل من خلال فرص مُتباعدة لكن دون جدوى لينتهي هذا الشوط بالتعادل السلبي.