شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وسموحة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الزمالك نظيره سموحة فى السابعة والنصف من مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على استاد القاهرة، ونستعرض فى التقرير التالى أبرز التساؤلات التى تدور حول المواجهة.

ما موقف الزمالك وسموحة قبل المباراة فى جدول الترتيب؟

يتساوى الزمالك مع سموحة فى النقاط بجدول ترتيب الدورى الممتاز قبل مواجهة الليلة، حيث يحتل الفريق الأبيض المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 13 نقطة، حققهم من الفوز فى 4 مباريات والتعادل فى لقاء والهزيمة فى مباراتين، فيما سجل لاعبوه 10 أهداف واستقبلت شباكه 7 أهداف أخرى، فيما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 13 نقطة أيضًا، حققهم من الفوز فى 3 مباريات والتعادل فى 4 لقاءات والهزيمة فى مباراة، فيما سجل لاعبوه 10 أهداف واستقبلت شباكه 8 أهداف.

كيف يمكنك متابعة مباراة الزمالك وسموحة؟

ستنقل مباراة الزمالك وسموحة عبر قنوات أون سبورت وتايم سبورت من خلال الاستوديوهات التحليلية الخاصة بالمباراة.

وماذا عن تشكيل الزمالك المتوقع فى المباراة؟

شهدت الساعات الأخيرة مفاجأة، كشفها مصدر بفريق الزمالك لـ"الخليج 365" أن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق سيقوم بإشراك محمد أبو جبل بشكل أساسى الليلة على حساب محمد عواد الذى قدم أداء متذبذب فى الفترة الأخيرة.

من المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهم أشرف بن شرقى وأوباما وزيزو.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

وسيجرى زيزو اختبارا طبيا اليوم للتأكد من جاهزيته بشكل أساسى مع الزمالك وحال عدم الجاهزية بنسبة مائة بالمائة سيحتفظ به كارتيرون على مقاعد البدلاء وسيدفع بمحمد أوناجم أو كريم بامبو بدلا منه فى التشكيل الأساسى للأبيض.

Advertisements

من يدير اللقاء تحكيميا بين الزمالك وسموحة؟

محمد الحنفى حكما للساحة وأحمد حسام طه ومحمود رضا مساعدين ومحمد سيد بكر حكما رابعا.

وما تاريخ مواجهات الزمالك مع حسام حسن؟

التقى الزمالك مع حسام حسن المدير الفنى الحالى لسموحة فى 13 مباراة حيث جمعت بينهما 12 مباراة فى الدورى المصرى، مباراة واحدة جمعتهم فى كأس مصر وخسرها الزمالك 2 / 0 أمام المصرى حيث حقق حسام حسن 3 انتصارات على الزمالك بينما تلقى 8 هزائم من الفريق الأبيض وتعادل الفريقان فى مواجهتين.

وما القائمة التى يعتمد عليها حسام حسن أمام الزمالك؟

حسام حسن ضم القائمة التالية لمعسكر مباراة الزمالك:

في حراسة المرمى: الهانى سليمان، حسين تيمور.

خط الدفاع: رجب نبيل، محمد كوفي، خالد محمد، أحمد جمال، محمد الترهوني.

خط الوسط: شريف رضا، محمد نادي، يوسف ديوب، محمود حليمو، أحمد حمص، ايدى إيمومو، ناصر ماهر، إسلام جمال، إسلام الفار.

خط الهجوم: حسام حسن، رونالد وانجا، محمود فهمى، أحمد مكى.