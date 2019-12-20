المقاولون يرتقي لوصافة الدوري والإنتاج يدخل المربع الذهبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ارتقى فريق المقاولون العرب لوصافة الدوري بالفوز على حرس الحدود بهدف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "المكس" ضمن مباريات الأسبوع التاسع.

المقاولون استعاد طريق الانتصارات بعدما تلقى خسارة في الجولة الماضية على حساب وادي دجلة بهدف دون رد.

وجاء هدف المقاولون الوحيد عن طريق محمد سالم في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع قبل نهاية المباراة.

بهذه النتيجة أصبح رصيد المقاولون العرب 19 نقطة في المركز الثاني مؤقتًا وبفارق نقطتين عن الأهلي متصدر الترتيب.

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في المقابل، تلقى حرس الحدود خسارة جديدة في المسابقة ليصبح في المركز التاسع برصيد عشر نقاط.

وفي مباراة أخرى على ملعب أسوان تلقى الفريق الجنوبي خسارة على ملعبه أمام الإنتاج الحربي بهدف دون رد.

الفريق الحربي استطاع أن يحرز هدف لقاء الوحيد في الدقيقة 46 من بداية أحداث الشوط الثاني عن طريق محمد عادل.

وأصبح رصيد الإنتاج الحربي 14 نقطة في المركز الرابع من جدول الترتيب، في المقابل توقف رصيد أسوان عند خمس نقاط في المركز الأخير.