رسميا.. آرسنال يعلن مدربه الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي تعيين مايكل أرتيتا، المدرب المساعد السابق لبيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، مدربًا للفريق اللندني خلفًا للمدرب الإسباني يوناي إيمري الذي تمت إقالته قبل عدة أسابيع.

أرتيتا قائد آرسنال السابق سبق له اللعب مع الجانرز لمدة خمسة مواسم من 2011 إلى 2016، قبل أن يعود اليوم الجمعة إلى ملعب الإمارات كمدرب بعد توقيعه لعقد لمدة ثلاث سنوات ونصف.

وقال أرتيتا: "هذا شرف كبير، آرسنال هو واحد من أكبر الأندية في العالم، نحتاج إلى التنافس على أفضل الجوائز في لعبة كرة القدم وقد تم توضيح ذلك تمامًا في مناقشاتي مع ستان وجوش كرونكي وكبار المسؤولين في النادي".

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وأضاف: "نعلم جميعًا أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتحقيق النجاح، ولكني واثق من أننا سنفعل ذلك".

وتحدث صاحب الـ37 عاما عن وضع آرنسال قائلا: "أنا واقعي بما فيه الكفاية لمعرفة أنه لن يحدث بين عشية وضحاها ولكن الفريق الحالي لديه الكثير من المواهب وهناك مجموعة كبيرة من اللاعبين الشباب القادمين من الأكاديمية".

ويحتل آرسنال المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة بعد مرور 17 جولة للمسابقة، حيث لم يحقق الفريق اللندني سوى انتصار وحيد في آخر تسع جولات لبريميرليج.