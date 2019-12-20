بالصور.. كيف سخر رواد الإنترنت من فوز الأهلي على الإسماعيلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
سخر رواد الإنترنت من فوز الأهلي على الإسماعيلي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت أمس الخميس على ملعب ستاد المكس، ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري المصري الممتاز.
ويستأنف الأهلي تدريباته ظهر غدٍ السبت، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل في الجولة العاشرة من المسابقة.
وارتفع رصيد الأهلي إلى 21 نقطة محققا العلامة الكاملة من الفوز في 7 مباريات، لينفرد بصدارة بطولة الدوري العام.
وارتفع رصيد الأهلي إلى 21 نقطة محققا العلامة الكاملة من الفوز في 7 مباريات، لينفرد بصدارة بطولة الدوري العام.
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