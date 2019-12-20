الجارديان تضع صلاح بجوار ميسي ورونالدو ضمن الأفضل في 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

وضعت صحيفة "الجارديان" البريطانية محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ضمن الخمسة الأوائل في قائمة أفضل 100 لاعب بالعالم.

وجاء الفرعون المصري في المركز الخامس خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الرابع وثنائي ليفربول فيرجيل فان دايك وساديو ماني صاحبي المركز الثاني والثالث على الترتيب.

وتصدر القائمة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، والمتوج بالكرة الذهبية 2019 وأفضل لاعب في العالم من فيفا.

Advertisements

وشهدت القائمة سيطرة واضحة من لاعبي ليفربول ومانشستر سيتي بعدما تواجد 32% من لاعبي الفريقين الإنجليزيين ضمن أفضل 50 لاعبا في العالم.

وكشفت صحيفة الجارديان" أن الاستفتاء شارك فيه 239 من خبراء كرة القدم والإعلام الرياضي على مستوى العالم من 63 دولة.

وقدم صلاح مستوى رائع خلال عام 2019 مع ليفربول بعدما سجل 20 هدفا وكان صاحب هدف الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا فيما تمثل هبوطه ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر، حيث ودع الفراعنة المسابقة من دور الـ16.

وكان م صلاح قد احتل المركز الـ69 في استفتاء ذا جارديان عام 2015، قبل أن يأتي في المرتبة الـ65 في 2016، ثم ارتقى إلى المركز الـ22 في 2017، وخامسا في 2018.