رسميًا.. قطر تستضيف السوبر الأفريقي بين الترجي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

وقع الاتحاد القطري لكرة القدم ونظيره الأفريقي لكرة القدم على عقود استضافة دولة قطر لبطولة السوبر الأفريقي للثلاث نسخ المقبلة.

ونشرت جريدة "الراية" القطرية توقيع ممثل الاتحاد القطري وأحمد أحمد رئيس الكاف على عقود الاتفاق.

Advertisements

وكان المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد أعلن عن إقامة كأس السوبر الأفريقي بين الترجي بطل دوري أبطال أفريقيا والزمالك بطل الكونفيدرالية في الـ14 فبراير القادم في قطر.

ورفض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك خوض مباراة السوبر في قطر مشددًا على انتظاره للقرار الرسمي بشأن مكان المباراة لتحديد موقف ناديه.

جدير بالذكر أن مباراة السوبر الأفريقي التي أقيمت مطلع العام الحالي احتضنتها العاصمة القطرية الدوحة، وانتهت بقوز الرجاء المغربي بطل الكونفيدرالية قبل الماضية على الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا لنفس العام.