حقيقة لقاء مالك قنوات "بي إن سبورتس" بصلاح وعرض باريس سان جيرمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء علي جوهر:

نفى مصدر مقرب من محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي اجتماعه برجل الأعمال القطري ناصر الخليفي مالك مجموعة قنوات بي إن سبورتس ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي لبحث انتقال النجم المصري إلى حديقة الأمراء.

وأشارت بعد التقارير الصحفية إلى لقاء جمع بين الخليفي ومو فى العاصمة القطرية الدوحة حيث يشارك الملك المصري مع الريدز ببطولة كأس العالم للأندية.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته لمصراوي: "لم يصل لصلاح أي عروض من باريس سان جيرمان سواء رسمية أو شفهية سواء مقدمة له مباشرة أو لمحاميه رامي عباس".

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وأضاف المصدر "الخليفي لم يتواصل مع صلاح من الأساس".

وأنهى المصدر "صلاح استقبل فقط هيثم فاروق نجم مصر والمحلل بقناة بي إن سبورتس خلال اليوم المفتوح الذي منحه يورجن كلوب للاعبيه بعد الفوز على مونتيري المكسيكي ببطولة كأس العالم للأندية".

وكان محمد صلاح قد مدد عقده مع نادي ليفربول العام الماضي حتى عام 2023؛ من أجل تحسين راتب اللاعب بعد تألقه الموسم الماضي، وأيضًا من أجل إغلاق باب الشائعات حول رحيله؛ ليصبح مو الأعلي أجرًا في الفريق.