الأهلي يوضح موقف المصابين قبل مواجهة الاتحاد السكندري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف خالد محمود، طبيب الأهلي، موقف اللاعبين المصابين قبل مواجهة الاتحاد السكندري في الدوري المصري، مشيرًا إلى أن عمرو السولية لاعب وسط الفريق شارك في تدريبات منفردة بعد تعافيه من نزلة البرد صباح اليوم الجمعة.

ويستأنف الأهلي تدريباته ظهر غدٍ السبت، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل في الجولة العاشرة من المسابقة.

وقال محمود في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "حالة عمرو السولية مطمئنة، وسيشارك في المران الجماعي غدا السبت".

وكان السولية حصل على راحة ثلاثة أيام قبل مواجهة الإسماعيلي التي أقيمت أمس بسبب نزلة البرد الشديدة التي عاني منها، وأدت إلى ارتفاع درجة حرارته، قبل أن يخوض اليوم تدريبات منفردة مع صالح جمعة ومحمود متولي.

وتحدث طبيب الأهلي عن إصابة رامي ربيعة أمام الإسماعيلي قالئلا: "غير مقلقة، وسيخضع لفحص طبي غدا السبت قبل انطلاق المران للاطمئنان على حالته بشكل دقيق، والتعرف على موعد مشاركته في التدريبات الجماعية".

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وفضّل الجهاز الفني عدم المجازفة بربيعة خلال مواجهة الإسماعيلي، حيث خرج ربيعة مصابا ولعب سعد سمير بدلا منه، وأكد طبيب الفريق أن إصابة اللاعب لا تستدعي القلق.

وخاض الثنائي ياسر إبراهيم وعلي لطفي تدريبات تأهيلية في الجيم وعلى ملعب التتش، ضمن البرنامج الذي ينفذه الثنائي للتخلص من الشكوى العضلية وتجهيزهما للمرحلة المقبلة.

ويخضع أحمد فتحي لفحص طبي جديد قبل انطلاق مران السبت للاطمئنان على حالته، والتعرف على موعد مشاركته في المران الجماعي، بعد شكواه من تورم في الركبة اليمنى، تسبب في استبعاده من القائمة في لقاء الإسماعيلي.

ومن المقرر أن يحدد الفحص الطبي مدى تحسن إصابة فتحي، وموعد مشاركة في التدريبات الجماعية، استعدادا للمرحلة المقبلة.

وكان الأهلي حقق الفوز على الإسماعيلي أمس الجمعة بهدف سجله وليد سليمان في المباراة التي أقيمت على استاد حرس الحدود بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة في مسابقة الدوري.

وارتفع رصيد الأهلي إلى 21 نقطة محققا العلامة الكاملة من الفوز في 7 مباريات، لينفرد بصدارة بطولة الدوري العام.