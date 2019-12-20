جوارديولا يؤكد اقتراب أرتيتا من تدريب أرسنال

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، اقتراب ميكيل أرتيتا مساعده بالجهاز الفني من تدريب فريق أرسنال، وتعيينه كمدير فني خلفًا لأوناي إيمري الذي أقيل من منصبه، لسوء النتائج.
قال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي لمباراةالفريق أمام ليستر سيتي، المقرر له غدًا السبت : " أرتيتا وصل لندن من أجل اتمام انتقاله كمدرب لفريق أرسنال".
وأضاف المدير الفني لمانشستر سيتي: " هذاكل ما اعرفه عندما يكون لديك حلم لا يمكن إيقافه، أرسنال كان جزءًا هاما من مسيرة أرتيتا، أتمنى له الأفضل، أثق من إنه سيقوم بعمل متميز معهم".
ويحتل أرسنال المركز العاشر، برصيد 22 نقطة، بعد الفوز في 5 مباريات، وتعادل في 7، الخسارة في 5 مباريات أخرى.
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