في استفتاء الوفد.. طارق حامد أفضل لاعب لعام 2019

فاز طارق حامد نجم وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، ومنتخب مصر، بجائزة أفضل لاعب في مصر 2019، مناصفة مع عمرو السولية نجم وسط الأهلي، خلال استفتاء جريدة وبوابة الوفد، على لقب الأفضل رياضيًا في مصر هذا العام.

وأعلنت اللجنة المنظمة لـ"جوائز كرة القدم العالمية Globe Soccer Awards‏"، عن ترشيح المصري طارق حامد لاعب خط وسط نادي الزمالك، لجائزة أفضل لاعب عربي.

وحقق طارق حامد العديد من الإنجازات في عام 2019، حيث حقق لقب الكونفدرالية الأفريقية مع الزمالك على حساب نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح، كما نال لقب كأس مصر على حساب بيراميدز.

وينظم، حزب الوفد، مساء اليوم الجمعة، احتفالية كبرى، لتوزيع الجوائز وتكريم أفضل الرياضيين والعاملين في المجال الرياضي 2019، بحضور المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، وعدد من الرموز الرياضية، وقيادات

بيت الأمة.

كانت لجنة فرز الرياضة بـ"الوفد"، برئاسة عباس حزين، رئيس لجنة الرياضة، وسكرتير عام مساعد حزب الوفد، أعلنت نتائج استفتاء جريدة وبوابة الوفد، على لقب الأفضل رياضيًا في مصر.

وجاءت نتائج استفتاء الوفد كما يلي:

شخصية العام الرياضية 2019:

يشهد الحفل تكريم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، كـ"شخصية العام الرياضية".

نتائج استفتاء الوفد الرياضي 2019:

فاز اللاعب علي معلول بلقب أفضل لاعب محترف بنسبة 50.3%، ويليه في المركز الثاني مواطنه فرجاني ساسي بنسبة 37.7%.

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واكتسح جائزة أفضل حارس مرمى في مصر، حارس النادي الأهلي ومنتخب مصر، محمد الشناوي، بنسبة 63%، وتلاه محمود جنش، على رغم إصابته، بنسبة 26% تقديريًا.

حصد اللاعبان طارق حامد وعمرو السولية لقب أفضل

لاعب مصري بنسبة 40%، وفاز اللاعب رمضان صبحي بلقب أفضل لاعب صاعد بنسبة 44%، يليه اللاعب مصطفى محمد بنسبة 32%.

وفاز محمد عادل بلقب أفضل حكم بنسبة 46%، يليه محمود البنا بنسبة 29%.

كما فاز بجائزة محمد السباعي لأفضل معلق رياضي مناصفة، خالد حسن وأيمن الكاشف، بنسبة 40%، بينما فاز بلقب أفضل إعلامي شاب الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، بنسبة 54%، يليه كريم خطاب بنسبة 23%.

وفاز كل من فريدة عثمان ومحمد إيهاب بجائزة أفضل إنجاز رياضي فردي، بنسبة 39%.

أفضل إعلامي:

تم اختيار كل من يعقوب السعدي كأفضل إعلامي عربي للمرة الثانية على التوالي، والكابتن أحمد شوبير، أفضل إعلامي مصري للمرة الثانية على التوالي، والكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، كأفضل مدير كرة 2019.

أفضل أكاديمي:

يشهد الحفل تكريم أفضل أكاديمي رياضي مصري، الدكتور كمال درويش، أستاذ الإدارة الرياضية، وعميد كلية التربية الرياضية الأسبق، واختيار الدكتور عبدالله الغصاب، كأفضل أكاديمي رياضي عربي، رئيس قسم التربية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالكويت، وتكريم الناقد الرياضي مطلق نصار، كأفضل ناقد رياضي عربي.