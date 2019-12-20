في إستفتاء الوفد.. عمرو السولية أفضل لاعب في 2019

ينظم، حزب الوفد، مساء اليوم الجمعة، احتفالية كبرى، لتوزيع الجوائز وتكريم أفضل الرياضيين والعاملين في المجال الرياضي 2019، بحضور المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، وعدد من الرموز الرياضية، وقيادات بيت الأمة.

كانت لجنة فرز الرياضة بـ"الوفد"، برئاسة عباس حزين، رئيس لجنة الرياضة، وسكرتير عام مساعد حزب الوفد، أعلنت نتائج استفتاء جريدة وبوابة الوفد، على لقب الأفضل رياضيًا في مصر.

وتقدم بوابة الوفد تقرير بمسيرة الفائزين في استفتاء الوفد :

وحصد عمرو السولية نجم خط وسط فريق الكرة بالنادي الأهلي، جائزة افضل لاعب مصري في 2019، مناصفة مع طارق حامد نجم الزمالك.

عمرو السولية من مواليد 2 أبريل 1989، وبدأ مسيرته الكروية مع ناشئي بلدية المحلة، بعمر 9 سنوات، ثم إنتقل إلى ناشئي الإسماعيلي بعمر 11 سنة، بعدما اكتشفه أحمد فكري الصغير وضمه إلى الدراويش.

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تدرج السولية مع ناشئي الإسماعيلي حتى بدأ مسيرته مع الفريق الأول في

موسم 2008-2009، وقدم مستويات متميزة مع الدراويش مما جعله أحد أبرز لاعبي الفريق، ولفت أنتباه قطبي الكرة المصرية.

وفي صيف 2015 انتقل إلى صفوف الشعب الإماراتي ليخوض تجربة إحترافية قصيرة بدوري الخليج العربي.

وفي شتاء 2016 تمكن الأهلي من الحصول على توقيع عمرو السولية لمدة 4 مواسم ونصف، بعد أن فسخ اللاعب عقده بالتراضي مع الشعب الإماراتي.

وخلال تواجده مع الأهلي تأخر تواجده بالتشكيل الأساسي، حيث بدأ في المشاركة بشكل تدريجي، حتى أصبح أحد أهم لاعبي إرتكاز الأهلي، والذي ساهم بقوة في حصد الأهلي لقب الدوري الممتاز في أخر 4 مواسم.