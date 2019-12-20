في إستفتاء الوفد.. علي معلول أفضل لاعب محترف

ينظم، حزب الوفد، مساء اليوم الجمعة، احتفالية كبرى، لتوزيع الجوائز وتكريم أفضل الرياضيين والعاملين في المجال الرياضي 2019، بحضور المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، وعدد من الرموز الرياضية، وقيادات بيت الأمة.

كانت لجنة فرز الرياضة بـ"الوفد"، برئاسة عباس حزين، رئيس لجنة الرياضة، وسكرتير عام مساعد حزب الوفد، أعلنت نتائج استفتاء جريدة وبوابة الوفد، على لقب الأفضل رياضيًا في مصر.

وتقدم بوابة الوفد تقرير بمسيرة الفائزين في استفتاء الوفد :

فاز علي معلول ظهير أيسر فريق الكرة بالنادي الأهلي، بلقب أفضل لاعب محترف في 2019.

علي معلول، لاعب تونسي، من مواليد الأول

من يناير عام 1990، وبدأ مسيرته مع شبان النادي الرياضي الصفاقسي، وفي 2009 بدأ في التواجد مع الفريق الأول، وأصبح يشارك في المباريات بشكل تدريجي، حتى أصبح ركيزة أساسية في الفريق، ومن ثم أحد أهم عناصر منتخب تونس.

يتميز على معلول بقدرات هجومية مميزة، وكذلك مهارة في تنفيذ الكرات الثابتة، وهى أمرو ساهمت في ثباته بالتشكيل الأساسي بالصفاقسي، حتى أصبح بداية من موسم 2014-2015 قائد للفريق.

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وفي الموسم التالي 2015-2016 توهج علي معلول مع الصفاقسي، حتى

تمكن حصد لقب هداف الدوري التونسي بـ 16 هدف، وهو رقم قياسي، لم يسبق أن يتمكن مدافع من قبل من إحراز أكثر من 9 أهداف في موسم واحد.

وحقق علي معلول مع الصفاقسي بطولة الكونفدرالية الافريقية في 2013.

وفي صيف 2016 تمكن الأهلي من التعاقد مع النجم علي معلول لمدة 4 سنوات مقابل 700 ألف يورو.

وأصبح معلول أحد أهم لاعبي الأهلي في وقت قصير، وحقق مع المارد الأحمر بطولة الدوري الممتاز 3 مرات، وبطولة السوبر مرتين، وحقق كأس مصر مرة وحيدة.

وفي منتخب تونس شارك في نسختين من كأس الأمم الأفريقية، في عامي 2015 و 2017.

كما أنه شارك مع المنتخب التونسي في كأس العالم 2018 التي نظمت في روسيا، لعب مباراتان، ضد منتخب إنجلترا، ومنتخب بلجيكا.