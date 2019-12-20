شاهد... مشجعو أسوان يهتفون باللغة النوبية في مباراة الإنتاج الحربي

وسط أجواء مليئة بالحيوية والنشاط والفرحة، مشجعين نادي أسوان الرياضي، يحملون الدفوف ويشجعون اللاعبون خلال مباراة الدوري الممتاز بين فريقي الإنتاج الحربي ونادي أسوان المقام باستاد أسوان، اليوم الجمعة،

ببعض الهتافات التي تضمن تشجيعهم باللغة النوبية.أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق نادي أسوان عن قائمة الفريق الأسواني التي ستواجه الإنتاج الحربي،بملعب استاد أسوان، ضمن مباريات الدوري الممتاز.رضا السيدمسعد عوضابراهيم القاضىمحمد جابرعبدالله السنجهاوىمحمود نعيمطارق ابو العزمصطفى دويدارالحسينى سميراحمد عامرهيثم الفيلموسى داوحسن الننىعبد الرحمن جبنهحسن يوسفمحمد الصباحىعبد العزيز امامحسن طارقفادى فريدسيلا بدارا