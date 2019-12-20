شاهد... مشجعو أسوان يهتفون باللغة النوبية في مباراة الإنتاج الحربي

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وسط أجواء مليئة بالحيوية والنشاط والفرحة، مشجعين نادي أسوان الرياضي، يحملون الدفوف ويشجعون اللاعبون خلال مباراة الدوري الممتاز بين فريقي الإنتاج الحربي ونادي أسوان المقام باستاد أسوان، اليوم الجمعة،ببعض الهتافات التي تضمن تشجيعهم باللغة النوبية.
أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق نادي أسوان عن قائمة الفريق الأسواني التي ستواجه الإنتاج الحربي،بملعب استاد أسوان، ضمن مباريات الدوري الممتاز.
وتضم قائمة اسوان٢٠ لاعب استعداد لمباراه الإنتاج الحربى:-
رضا السيد
مسعد عوض
ابراهيم القاضى
محمد جابر
عبدالله السنجهاوى
محمود نعيم
طارق ابو العز
مصطفى دويدار
الحسينى سمير
احمد عامر
هيثم الفيل
موسى داو
حسن الننى
عبد الرحمن جبنه
حسن يوسف
محمد الصباحى
عبد العزيز امام
حسن طارق
فادى فريد
سيلا بدارا
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