رسميًا: قطر تستضيف السوبر الأفريقي لـ3 سنوات

وقع احمد احمد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف "، عقود اقامة السوبر الأفريقي في قطر لمدة 3

سنوات بشكل رسمي، بعد اتفاقه مع رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم.ويبدأ تنفيذ التعاقد بداية من السوبر الافريقي المقبل بين الزمالك والترجي التونسي المقرر اقامته يوم 14 فبراير المقبل.

سيكون السوبر الأفريقي بقطر، الأول الذي سيقام خارج القارة السمراء.