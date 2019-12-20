نجم مانشستر سيتي السابق: رياض محرز أفضل من محمد صلاح

فضل الدولي الفرنسي سمير نصري لاعب مانشستر سيتي ومنتخب الديوك الفرنسية السابق، رياض محرز، نجم مان سيتي، على محمد صلاح نجم ليفربول، واصفًا بأنه أفضل لاعب عربي في الوقت الحالي.

وأضاف سمير نصري في تصريحاته تليفزيونية: "لو خيرت بين اللعب مع محرز أو صلاح ، سأختار رياض محرز طبعا، بسبب كونه قبل كل شيء جزائري، هو يلعب للفريق، ويجيد لعب الثنائيات

وهذا أمرًا يساعدني، كما أنني أحب طريقة لعبه كثيرا".

وتابع: " الفارق بين صلاح ومحرز، صلاح لاعب فردي، هو يهتم كثيرا بتسجيل الأهداف وتحطيم الأرقام، ليس أنانيًا، لكن هو يلعب بشكل فردي أكثر عكس محرز".

وواصل : "في رأيي رياض محرز هو أفضل لاعب عربي في الوقت الحالي، أما الأفضل

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في تاريخ الجزائر هو لخضر بلومي هو أفضل لاعب جزائري على مر التاريخ".

ويعاني رياض محرز من قلة المشاركة مع فريقه مانشستر سيتي، على الرغم من العروض القوية التي يقدمها اللاعب في حال مشاركته، ونجح النجم الجزائري في تسجيل 4 أهداف وصناعة 4 مثلهم هذا الموسم بالبريميرليج.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 35 نقطة، مبتعدًا عن ليفربول المتصدر برصيد 49 نقطة، بفارق 10 نقاط.

بينما سجل محمد صلاح نجم الريدز، 9 أهداف وصنع 4 حتى الأن مع فريقه.