مانشستر يونايتد يقترب من ضم هالاند

اقترب مانشستر يونايتد الإنجليزي، من التعاقد مع موهبة النرويج الشابة، إيرلينج هالاند مهاجم ريد بول سالزبورج النمساوي، مع نهاية الموسم الجاري.
وذكرت صحيفة "صن" الإنجليزية أن مانشستر يونايتد وافق على المبلغ المتوقع لإتمام الصفقة، والذي قد يصل إلى 76 مليون جنيه إسترليني، خاصة أن أولي سولشاير المدير الفني للشياطين الحمر تواصل بالفعل مع المهاجم الشاب.
وتابعت "سولشاير يعتمد على هالاند نفسه لإجبار ريد بول سالزبورج على قبول عرض مانشستر يونايتد، حيث توقع المدير الفني أن المهاجم النرويجي اتخذ قرار بالفعل بشأن مستقبله".
أوضحت "أن سولشاير يسعى لتدعيم خط هجوم مانشستر يونايتد خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، إلا أن النادي النمساوي متمسك ببقاء هالاند حتىنهاية الموسم الجاري".
اختتمت الصحيفة "إنه على الرغم من رغبة اليونايتد الشديدة في ضم هالاند لتدعيم هجوم الفريق، والمساهمة في تحسين وضعه بجدول الدوري الإنجليزي، إلا إن حاجة الشياطين الحمر للتعاقد مع اللاعب ستجعله يرضخ لشروط الفريق النمساوي".
يذكر أن هالاند صاحب الـ 19 عاما، سجل 28 هدفا في 22 مباراة مع سالزبورج بمختلف المواسم، وهو ما لفت إليه أنظار العديد من الأندية الأوروبية التي ترغب في التعاقد معه.
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