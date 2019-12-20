نتيجة مباراة الزمالك وسموحة فى الدوري المصري

يستقبل الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون نظيره سموحة بقيادة حسام حسن، فى احدي مباريات اليوم الجمعة 20-12-2019 على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدورى الممتاز 2019-2020.

تنطلق مباراة الزمالك وسموحة مساء اليوم الجمعة فى تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت مكة، 17:30 بتوقيت جرينتش.

يدخل الزمالك اللقاء وفي جعبته 13 نقطة جمعهم من 7 مباريات محتلًا بهم المركز الرابع، حققهم من الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى لقاء وهُزم فى مباراتين.

بينما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 13 نقطة أيضًا، حققهم من الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وهُزم فى مباراة.

كان الزمالك قد خسر فى الجولة الماضية من الدوري امام طلائع الجيش بنتيجة 3-2 على ملعب الطلائع.

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فى المقابل فاز النادي السكندري فى الجولة الماضية على اسوان بالاسكندرية، ويسعي مدرب الفريق حسام حسن الى اقنتاص الثلاث نقاط لمواصلة المنافسة على المربع الذهبى فى الدورى.

وشهد آخر لقاء بين الزمالك وسموحة بالجولة 24 الموسم الماضي، فوز الابيض بهدف دون مقابل على ستاد القاهرة الدولي.

وكان النادي الاهلي قد افتتح الجولة يوم أمس وحقق الفوز على الاسماعيلي بهدف وليد سليمان، ليحتل صدارة الدوري العام برصيد 21 نقطة جمعهم من 7 مباريات.