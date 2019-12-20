نتيجة مباراة روما وفيورنتينا فى الدوري الإيطالي “سيري آ”

يخوض نادي روما اختباراً قوياً عندما يحل ضيفاً على نادي فيورنتينا على ملعب أرتيميو فرانكي “فلورنسا”، في افتتاح مباريات اليوم بالجولة الـ17 من الدوري الإيطالي (سيري آ) 2019-2020.

تنطلق مباراة فيورنتينا وروما مساء اليوم الجمعة 20-12-2019، فى تمام الساعة 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت مكة، 19:45 بتوقيت جرينتش.

يدخل اليوم الضيف ذئاب العاصمة روما المباراة فى المركز الرابع من ترتيب جدول السيري آ برصيد 32 نقطة، ويتمتع روما بقوة كبيرة مؤخراً على مستوى نتائج الدوري الإيطالي، حيث سجل انتصاراً كبيراً في بالجولة الماضية على حساب سبال بثلاثة أهداف لهدف فى ملعب الأولمبيكو بروما.

وفى المقابل يدخل اليوم فيورنتينا المباراة فى المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة، ويدخل المباراة بمعنويات عالية مستغل عاملي الملعب والجمهور.

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وكان فيورنتينا قد خرج بنقطة ثمينة بالجولة الماضية من ملعبه ووسط جماهيره أمام إنتر ميلان بعد أن سجل هدف التعادل القاتل في الدقائق الأخيرة، وهو تعادل ثمين بكل تأكيد نظراً لقوة المنافس إنتر ميلان.

ويغيب اليوم أحد نجوم الفيولا، الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري، والذي سيغيب عن الفريق لمدة طويلة تصل إلى 3 شهور مقبلة.

وكان آخر لقاء جمع بين روما وفيورنتينا بالجولة الـ30 الموسم الماضي، وشهد تعادل إيجابي بنتيجة 2-2 على ملعب الأولمبيكو.