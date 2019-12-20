نتيجة مباراة الوصل والجزيرة فى دوري الخليج العربي الإماراتي

يحل الجزيرة ضيفاً على نادي الوصل فى كلاسيكو الإمارات ضمن مباريات اليوم الجمعة 20-12-2019، على ملعب زعبيل بنادي الوصل، فى منافسات الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي الإماراتي 2019-2020.
تنطلق المباراة مساء اليوم فى تمام الساعة 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت مكة، 16:30 بتوقيت جرينتش.
يدخل فورملا العاصمة نادي الجزيرة فى المركز الرابع من ترتيب جدول الدوري برصيد 17 نقطة، من خمسة انتصارات وتعادلين وهزيمتين، وكان الجزيرة قد حقق الفوز فى الجولة الماضية على حساب الفجيرة بهدف دون رد.
بينما يدخل الامبراطور نادي الوصل فى المركز السابع برصيد 12 نقطة، من ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات وثلاثة هزائم سجل 14 هدف وسكنت شباكه 16 هدف، وتعادل الوصل فى الجولة الماضية امام شباب اهلي دبي بهدف لكل فريق.
وكان آخر لقاء جمع بين الوصل والجزيرة بالدوري الاماراتي الموسم الماضي بالجولة 22 شهد فوز الوصل بنتيجة 3-1 على ملعب زعبيل.
ويأتي فى صدارة الدوري الاماراتي نادي الشارقة برصيد 24 نقطة جمعهم من 10 مباريات، فاز فى 7 مباريات، وتعادل فى ثلاث.
وتنقل اليوم المباراة على قناة ابوظبي الرياضية HD 1 بتعليق فارس عوض ، قناة دبي الرياضية 1 بتعليق عبد الله السعدي
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