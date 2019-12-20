لوشيسكو يحذر من أي هفوات في مواجهة مونتيري

حذر الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال السعودي اليوم الجمعة من أي هفوات أو أخطاء في مواجهة مونتيري المكسيكي مشيراً إلى أن فريقه يحتاج للتركيز التام والتمرير المتقن وعدم ارتكاب أي خطأ لأن مونتيري يجيد استغلال مثل هذه الأخطاء.

ويلتقي الهلال السعودي مع مونتيري المكسيكي غداً السبت على استاد “خليفة الدولي” بالدوحة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في قطر.

وقال لوشيسكو في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم الجمعة قبل مباراة الغد : “ننهي هذه البطولة برؤوس مرفوعة بعدما قدمنا أداء جيدا في المباراتين الماضيتين ونسعى لمواصلة الأداء القوي في المباراة غداً”.

ورفض لوشيسكو الحديث عن فريق مونتيري مشيرا إلى أن هذا ليس مهمته فهو يركز دائماً على فريقه فقط.

وأوضح لوشيسكو : “نتمنى تقديم مباراة جيدة تتماشى مع المباراتين السابقتين. والأكثر أهمية هو الرغبة في تحقيق الفوز. نعلم أن مونتيري فريق قوي ومنظم ويفضل التركيز على الدفاع ويستطيع الهجوم بشكل سريع. هو من الفرق التي تحتاج أمامها إلى التركيز دائما لأن أي هفوة ستفيده كثيراً”.

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وعما يقلق الهلال من الفريق المكسيكي غداً والنقاط الإيجابية التي سيعتمد عليها الهلال غداً ، قال لوشيسكو : “لا أستطيع أن أقول إنني قلق من أي شيء. أركز على عمل فريقي وتحليل طريقة لعب المنافس وأسلوب لاعبيه ولكننا نركز على أنفسنا أولاً لأننا نريد السيطرة على المباراة”.

وأضاف : “قد يكون الوضع صعبا أمامنا لأن فقد السيطرة على مجريات اللعب سيكون فرصة جيدة لمونتيري السريع من أجل أستغلالها. علينا التحلي بالصبر وإتقان التدريب والبحث عن مساحات خالية. نلعب بطريقة هجومية ومن الممكن لمونتيري أستغلال الفرص في لحظات معينة”.

وأشار لوشيسكو : “علينا أن نتجاوز فجوة كبيرة تاريخية. أظهرنا قوة فريقنا وحققنا نتائج جيدة وواجهنا فلامينجو أحد أهم فرق أمريكا الجنوبية وينتمي لبلد ينتج أعداد كبيرة من اللاعبين الموهوبين. هناك أمور تعتمد على الخبرة وقوة الدوري المحلي لكننا خرجنا من مباراة فلامينجو مرفوعي الرؤوس”.

وأشار : “خضنا مباراة فلامنجو ونحن نعاني من بعض مشاكل بدنية حيث كنا نحتاج لوقت أطول من أجل التعافي بعد مباراة الترجي وكان لدينا إصابات. وفي مواجهة فريق بكل هذه المواهب ، كان يجب الحفاظ على تركيزنا بشكل تام. نستمد ثقة كبيرة من مشاركتنا بالبطولة الحالية ونتطلع للأمام والمشاركة فيها مجددا في الموسم المقبل. بطولة دوري أبطال آسيا منحتنا أيضاً كثيراً من الثقة”.

وعترف لوشيسكو أن فريقه قد يكون أفضل بدنياً من مونتيري غداً بعد المباراة الصعبة التي خاضها مونتيري أمام ليفربول. وقال : “لكنني أعلم أن بعض لاعبي مونتيري لم يشاركوا بعد. وعلى فريقي أن يركز في المباراة ويبذل قصارى جهده”.