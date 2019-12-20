حكم قطري يدير نهائي مونديال الأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الجمعة، تولي الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم مسؤولية إدارة المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في الدوحة. وسيجمع نهائي بطولة كأس العالم السبت فريقي ليفربول الإنجليزي وفلامينجو البرازيلي، على استاد خليفة الدولي بالعاصمة الدوحة. ووفقًا لبيان منشور على موقع “فيفا” الرسمي، “يدير عبد الرحمن الجاسم المباراة النهائية لمونديال الأندية بمعاونة طالب سالم وسعود أحمد، والحكم الرابع مصطفى غربال”. كما قرر الفيفا تعيين الحكم الروماني هاتيجان أوفيدو لقيادة مباراة الهلال السعودي ومونتيري المكسيكي في مواجهة تحديد المركز الثالث في البطولة.

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