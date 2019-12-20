الدوسري: بعض التفاصيل والأخطاء خدمت فلامينجو

أكد سالم الدوسري نجم فريق الهلال السعودي اليوم الجمعة أن فريقه يركز حالياً على أنتزاع المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية مشيراً إلى أن مباراة الفريق في المربع الذهبي كانت متكافئة أمام فلامينجو ولكن بعض التفاصيل والأخطاء حسمت المباراة لصالح فلامنجو.

ويلتقي الهلال السعودي مع مونتيري المكسيكي غدا السبت على استاد “خليفة الدولي” بالدوحة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في قطر.

وقال الدوسري في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم الجمعة قبل مباراة الغد : “الهلال يضم مجموعة من أفضل اللاعبين والهلال نادي كبير ويستحق البطولات ويشارك في البطولة الحالية عن جدارة”.

Advertisements

وعن التعامل مع اللاعبين نفسياً بعد الخسارة أمام فلامينجو : “كانت المباراة متكافئة بنسبة 50 % لكل فريق ولكن بعض الأخطاء تكلفك كثيراً وفقد التركيز في أي لحظة يكلف الكثير”.

وأضاف: “نسعى الآن للفوز بالمركز الثالث من خلال التغلب على مونتيري غداً”.

وأكد الدوسري أن البطولة أظهرت عدم وجود فوارق كبيرة بين الكرة العربية ونظيرتها العالمية ولكن بعض الأخطاء وبعض التفاصيل صنعت الفارق. وأشار : “الخبرة التي أكتسبها اللاعبون في البطولة الحالية ستفيدهم كثيراً في الأرتباطات المقبلة”.