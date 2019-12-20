نتيجة مباراة المريخ وأهلي شندي فى الدوري السوداني

يستضيف المريخ العاصمي نادي أهلي شندي، ضمن مباريات اليوم الجمعة 20-12-2019، على ملعب المريخ بأم درمان، بالجولة الـ17 من الدوري السوداني 2019-2020.

تنطلق مباراة المريخ واهلي شندى مساء اليوم فى تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت مكة، 17:00 بتوقيت جرينتش.

يدخل المريخ المباراة فى المركز الثالث من ترتيب جدول الدوري السوداني برصيد 29 نقطة جمعهم من 13 مباراة، فاز فى 9 مباريات، وتعادل فى مبارتين، وخسر فى مبارتين، وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر نادي أمل عطبرة.

وفى المقابل يدخل اهلي شندي المباراة فى المركز السادس برصيد 20 نقطة جمعهم من 13 مباراة، فاز فى 6 مباريات، وتعادل فى مبارتين، وخسر فى 5 مباريات.

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يبحث المريخ اليوم عن مصالحة الجماهير بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام الأمل عطبرة بهدف دون مقابل، واسترداد الصدارة من جديد والحفاظ على فارق النقطة بينه وبين ملاحقه نادي الهلال ثالث الترتيب.

بينما يدخل اهلي جندي مباراة اليوم امام المريخ بمعنويات عالية بعد الفوز فى الجولة الماضية على نادي اهلي خرطوم بهدفين دون رد.

وكان آخر لقاء جمع بين المريخ واهلي جندي الموسم الماضي بالجولة الرابعة، شهد فوز المريخ بهدف دون مقابل على ملعب المريخ بأم درمان.