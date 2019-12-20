رياضة | تعرف على مواجهات السبت بالقسم الثالث في الدقهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مواجهات السبت بالقسم الثالث في الدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق السبت فى الثانية والنصف عصرا منافسات الجولة الـ ١٣ للمجموعة التاسعة بدورى القسم الثالث والتى تشرف منطقة الدقهلية على تنظيمها حيث تقام ٧ مواجهات بمختلف الملاعب.

شربين صاحب الصدارة سيكون على موعد مع مواجهة قوية أمام مستضيفه كهرباء طلخا بملعب شركة كهرباء طلخا فيما يستضيف ميجاسبورت فريق شباب الأمير بملعب بلقاس وهو الملعب الذى تقام عليه مباريات ميجاسبورت على أرضه.

بنى عبيد صاحب وصافة المجموعة سيسعى جاهدا للعودة لطريق الإنتصارات بعد الهزيمة المفاجئة بالجولة الماضية أمام مياه الدقهلية أمام جماهيره بملعب بنى عبيد حينما يلتقى غدا مستضيفه المطرية والذى يحاول سريعا تصحيح مساره بفوز يبعده مؤقتا عن منطقة الهبوط حيث يحتل المركز قبل الأخير بالمجموعة.

مياه الدقهلية يستضيف شبان بدواى فى مباراة قوية ومنتظرة نظرا لتقارب الفريقين فى الترتيب حيث يفصل بينهما نقطة وحيدة لصالح شبان بدواى صاحب المركز الخامس ويليه مباشرة مياه الدقهلية بالمركز السادس.

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ويحل شيكو ضيفا على إتحاد نبروه بملعب نبروه ، السنبلاوين يستضيف على ملعبه فريق بلقاس ، ويستضيف إتحاد المنزلة ضيفه منية سمنود بملعب المنزلة.

ترتيب المجموعة التاسعة

١-شربين ٢٥ نقطة

٢-بنى عبيد ٢٣ نقطة

٣-نبروه ٢٢ نقطة

٤-ميجاسبورت ١٨ نقطة

٥-شبان بدواى ١٧ نقطة

٦-مياه الدقهلية ١٦ نقطة

٧-شيكو ١٥ نقطة

٨-عمال المنصورة ١٣ نقطة

٩-كهرباء طلخا ١٣ نقطة

١٠-بلقاس ١٣ نقطة

١١-شباب الأمير ١٢ نقطة

١٢-السنبلاوين ٩ نقاط

١٣-منية سمنود ٩ نقاط

١٤-المطرية ٧ نقاط

١٥-المنزلة ٥ نقاط