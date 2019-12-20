رياضة | خبر سار ليورجن كلوب قبل مواجهة ليفربول ضد فلامينجو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبر سار ليورجن كلوب قبل مواجهة ليفربول ضد فلامينجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى المدرب الألماني لفريق ليفربول يورجن كلوب نبأً ساراًقبل يوم واحد من مباراته المرتقبة ضد فلامينجو البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية.

وتأكدت جاهزية النجم الهولندي وقائد دفاع ليفربول فيرجيل فان دايك لمباراة فلامبنجو غداً، وذلك بعد غيابه عن مواجهة الفريق الماضية أمام مونتيري المكسيكي في قبل النهائي.

وأبعدت الإصابة فان دايك عن مواجهة مونتيري، إلا أن اللاعب شارك اليوم في التدريبات الجماعية قبيل المباراة.

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وأعلن الصحفي جيميس بيرس المقرب من بطل أوروبا، أن فيرجيل أصبح متاحاً أمام كلوب للمباراة، ومن المرجح أن ببدأ المباراة أساسياً.

ويلتقي ليفربول مع فلامينجو غداً السبت في نهائي كأس العالم للأندية بملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتجاوز لبفربول عقبة مونتيري المكسيكي في الدور قبل النهائي بصعوبة بهدفين مقابل هدف.