رياضة | قبل ضربة البداية له مع بيراميدز.. ماذا قدم عبد العزيز عبد الشافي خلال مسيرته التدريبية مع الأهلي؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل ضربة البداية له مع بيراميدز.. ماذا قدم عبد العزيز عبد الشافي خلال مسيرته التدريبية مع الأهلي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي بيراميدز، عن تعيين عبد العزيز عبد الشافي، المستشار الفني لنادي بيراميدز الحالي، ومدرب الأهلي السابق، مديراً فنياً للفريق، خلفاً لـ الفرنسي سباستيان ديسابر.

سبب إقالة ديسابر من تدريب بيراميدز

جاء سبب فسخ التعاقد مع ديسابر، سوء النتائج التي لحقت بـ بيراميدز في الفترة الأخيرة في الدوري المصري، أخرها الهزيمة من الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

موعد مباراة بيراميدز المقبلة في الدوري المصري

ويستعد بيراميدز لمواجهة المصري، يوم غدً السبت، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من بطولة الدوري المصري الممتاز.

فترات عبد العزيز عبد الشافي التدريبية مع الأهلي

سبق وأن تولى عبد العزيز عبد الشافي "زيزو"، قيادة النادي الأهلي في ثلاث ولايات من قبل، كان آخرها عام 2016.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي"، مسيرة "زيزو" التدريبية مع الأهلي، بعد توليه القيادة الفنية لـ بيراميدز.

الولاية الأولى

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تولى عبد العزيز عبد الشافي، قيادة الأهلي خلال ولايته الأولى موسم 2010 - 2011 لمدة 38 يوم، في الفترة ما بين 23 نوفمبر حتى 31 ديسمبر 2010، وكان خلفاً لـ حسام البدري.

وقاد الأهلي خلال ولايته الأولى في خمس مباريات، حقق الفوز في مباراة واحدة، وتعادل في أربع مباريات، سجل خلالها اللاعبون 6 أهداف واستقبلت شباك المارد الأحمر 5 أهداف.

الولاية الثانية

عاد عبد العزيز عبد الشافى "زيزو" لتولى قيادة الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، بشكل مؤقت، بعد غياب 5 سنوات، وذلك بعد قرار مجلس الإدارة برئاسة المهندس محمود طاهر، بإقالة فتحى مبروك من منصبه.

ونجح في الحصول على بطولة كأس السوبر المصري في أكتوبر عام 2015، بعد الفوز على الزمالك في الإمارات بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الولاية الثالثة

لجأ النادي الأهلي مرة أخرى للاستعانة بخدمات عبد العزيز عبد الشافي عام 2016، لتولي قيادة الفريق في الفترة ما بين 18 يناير إلى 3 مارس 2016، خلفاً للبرتغالي جوزيه بيسيرو.

وقاد "زيزو"، المارد الأحمر في 7 مباريات، نجح في تحقيق الفوز في 4 لقاءات، وتعادل في 3 مباريات، سجل خلالها اللاعبون 9 أهداف واستقبل 3 أهداف.

ترتيب بيراميدز في الدوري المصري

يحتل بيراميدز المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 12 نقطة من 8 مباريات، حقق الفوز في 3 مباريات والتعادل في مثلهما والهزيمة في مباراتين، سجل اللاعبون 15 هدفًا واستقبلت شباكه 12 هدفًا.