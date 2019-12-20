رياضة | تعرّف على مباريات المجموعة الثالثة في دوري القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرّف على مباريات المجموعة الثالثة في دوري القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق غد السبت في تمام الساعة الثانية والنصف، منافسات الأسبوع الحادي عشر، لمسابقة دوري القسم الثالث للمجموعة الثالثة، للموسم الكروي الجديد 2019\2020.

في المباراة الأولي، يحل فريق نادي ملوي، ضيفا على فريق ناصر الفكرية، وذلك في اللقاء الذي سيجمعهما علي ملعب ناصر الفكرية بمدينه ابوقرقاص.

وكان الاسبوع الماضي، فاز فريق نادي ملوي، علي فريق الهنداو الصاعد حديثا لدوري القسم الثالث، باربعة اهداف لهدف، في المباراه التي جمعتهما علي ملعب ناصر ملوي، بينما خسر فريق ناصر الفكرية من فريق الوليدية، بثلاثه اهداف لهدف، في المباراه التي جمعتهما علي ملعب الوليدية.

وفي المباراه الثانية، يلعب فريق الهنداو الصاعد حديثا لدوري القسم الثالث، مع فريق ابوتيج، في اللقاء الذي سيشهده ملعب الهنداو بمحافظه الوادي الجديد.

وفي الجولة السابقة، تلقي فريق الهنداو الخساره من فريق نادي ملوي، باربعه اهداف لهدف في المباراه التي جمعتهما علي ملعب ناصر ملوي، بينما تعادل فريق ابوتيج مع فريق مركز شباب ناصر ملوي، بهدف لكل فريق، في المباراه التي جمعتهما علي ملعب ابوتيج

وفي المباراه الثالثة، يواجه فريق مركز شباب سمالوط، فريق الوليدية، في المباراه التي سيشهدها ملعب مطاي.

وفي الجولة السابقة، فاز فريق الوليدية داخل ملعبه علي فريق ناصر الفكرية بثلاثه اهداف لهدف في المباراه التي جمعتهما علي ملعب الوليدية، بينما تلقي فريق مركز شباب سمالوط، الهزيمه من فريق أسمنت أسيوط بهدفين لهدف، في المباراه التي جمعتهما علي ملعب أسمنت أسيوط.

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وفي المباراه الرابعة، يستقبل فريق مركز شباب ناصر ملوي، فريق مركز شباب الخارجة، في المباراه التي سيحتضنها ملعب ناصر ملوي.

وفي الجولة السابقة، تعادل فريق مركز شباب ناصر ملوي مع فريق ابوتيج، بهدف لكل فريق في المباراه التي جمعتهما علي ملعب ابوتيج، بينما خسر فريق مركز شباب الخارجة من فريق القوصية، بهدف نظيف، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الخارجة.

وفى المباراه الخامسة، يلتقي فريق القوصية، فريق بني مزار بقياده عبدالناصر عيسى في المباراه التي سيشهدها ملعب القوصية

وفي الجولة السابقة، حسم التعادل السلبي مباراه مركز شباب القيس وبني مزار، وذلك في اللقاء الذي جاء علي ملعب مطاي، لكن تمكن فريق القوصية من تحقيق الفوز علي فريق مركز شباب الخارجة، بهدف نظيف في المباراه التي جمعتهما علي ملعب الخارجة بالوادي الجديد.

وفي ختام لقاءات الجوله العاشرة، والمباراه السادسة،

يحل فريق أسمنت أسيوط، ضيفا على فريق مركز شباب القيس، في اللقاء الذي سيجمعهما علي ملعب مطاي، وذلك يوم الأحد القادم.

وفي المباراه السابقة، فاز فريق أسمنت أسيوط علي فريق مركز شباب سمالوط بهدفين لهدف في المباراه التي جمعتهما علي ملعب أسمنت أسيوط، بينما تعادل مركز شباب القيس، مع فريق بني مزار سلبيا، في المباراه التي شهدها ملعب مطاي.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- أسمنت أسيوط 21 نقطة

2- ابوتيج 17 نقطة

3- شباب ناصر ملوي 17 نقطة

4- نادي ملوي 15 نقطة

5 - شباب القيس 15 نقطة

6- ناصر الفكرية 14 نقطة

7- شباب سمالوط 13 نقطة

8- القوصية 12 نقطة

9- بني مزار 11 نقطة

10 - الوليدية 10 نقاط

11- الهنداو 9 نقاط

12- شباب الخارجة 8 نقاط