رياضة | الزمالك يحصن عقود لاعبيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يحصن عقود لاعبيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب مسئولو نادي الزمالك في تأمين عقود كل اللاعبين حاليًا والتأكد من عدم وجود أي ثغرات بسبب الأنباء التي ترددت عن مفاوضات الأهلي مع بعض لاعبي القلعة البيضاء.



وجاء رحيل محمود عبد المنعم كهربا إلى صفوف النادي الأهلي بعد فسخ عقده مع الزمالك ليثير قلق الإدارة البيضاء فيما يتعلق بباقي لاعبي الفريق حاليًا.



ويسعى مسئولو الزمالك للتأكد من سلامة الموقف القانوني لكل العقود وخاصة اللاعبين الكبار في صفوف الزمالك وعلى رأسهم محمود علاء وطارق حامد لما يمثلاه من أهمية كبيرة.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة سموحة مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري.



وخسر الزمالك أمام طلائع الجيش بنتيجة 2-3 ضمن منافسات بطولة الدوري في مواجهة صاحبها انتقادات لاذعة من جانب الجماهير للاعبين.



وتضم قائمة الزمالك للقاء اليوم كل من:

Advertisements



محمد عواد - محمد أبو جبل في حراسة المرمى



محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - حازم امام - محمد عبد الشافي - اسلام جابر في خط الدفاع



طارق حامد - فرجاني ساسي - احمد زيزو - محمد حسن - اشرف بن شرقي - محمد اوناجم - مصطفي فتحي - يوسف أوباما في خط الوسط



مصطفي محمد - كريم بامبو في خط الهجوم.

