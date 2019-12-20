رياضة | كلوب: سعداء في قطر وصلاح يملك شعبية جارفة لم أتوقعها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب: سعداء في قطر وصلاح يملك شعبية جارفة لم أتوقعها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، عن مدى جاهزية الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع الفريق، لمواجهة فلامينجو البرازيلي، بنهائي كأس العالم للأندية.

وقال كلوب في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة اليوم الجمعة: فان دايك سيشارك في التدريب الأخير اليوم، وسنرى مدى إمكانية لحاقه بالمباراة والاعتماد عليه في التشكيل الأساسي من عدمه".

وتابع كلوب حول تغيير شخصيته بعد خوضه العديد من السنوات في التدريب قائلًا: "أعتقد أنني أصبحت أكثر هدوءًا، وأصبحت شخصيتي في تطور كبير، وعلى سبيل المثال لم يعد سهلًا أن يستفزني أي شخص، عكس ما كان يحدث في السابق".

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وأشاد كلوب بالجالية العربية في قطر، مؤكدًا أن الدعم هنا كبير بسبب تواجد محمد صلاح معنا، فالجميع يُرحب بنا وبشجعنا، وصلاح يملك شعبية كبرى هنا وبالتالي هو ساعدنا كثيرًا طوال إقامتنا في الدوحة.

واختمم يورجن: "رأينا كل شئ هنا يجعلنا سعداء، الجالية والشوارع والملاعب كل شئ أعتقد أنه على مايرام، لا أعلم إن كان هنا مصريين أم لا، لكن في كل الأحوال سعداء بهم، وأرى الجميع يرتدي قمصان ليفربول، وأشكرهم على تلك المساندة".

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول الإنجليزي فلامينجو البرازيلي، مساء غدٍ السبت، على ملعب الملك خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة، في نهائي كأس العالم للأندية.