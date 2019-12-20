رياضة | كلوب: فلامينجو يعرف جيدًا أنه يواجه ليفربول وجئنا للتتويج بمونديال الأندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب: فلامينجو يعرف جيدًا أنه يواجه ليفربول وجئنا للتتويج بمونديال الأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، عن جاهزية فريقه لخوض مباراة فلامينجو البرازيلي، في نهائي كأس العالم للأندية والتي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة حاليًا.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة، إن فلامينجو فريق قوي ومتماسك، وبكل تأكيد ستكون مواجهة صعبة على الطرفين، لكننا نعرف المطلوب مننا وكذلك اللاعبين أيضًا".

وأضاف كلوب: "فلامينجو يتميز بالسرعة خصوصًا على مستوى الآجنحة وكذلك الكرات العرضية لديهم مميزة، ولذلك أعطيت تعليماتي للاعبين بضرورة سد ثغرات القوة لديهم، وعلينا التعامل بقوة مع تلك المباراة".

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وتابع يورجن: "أعتقد أننا أمام مواجهة صعبة وقوية للغاية، وهي أيضًا صعبة على الفريق البرازيلي، والي لم يواجه مثل ليفربول وسنرى من يستطيع صناعة الفارق غدًا".

واختتم كلوب: "المباراة سيكون لها طابع خاص، وستكون هناك ضغوط كبيرة على اللاعبين، ولكننا نملك دوافع إيجابية وسنعمل على العودة إلى إنجلترا باللقب المونديالي".

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول الإنجليزي فلامينجو البرازيلي، مساء غدٍ السبت، على ملعب الملك خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة، في نهائي كأس العالم للأندية.