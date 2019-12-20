رياضة | الفراعنة تكسح أسود الرافدين٤٠-١٨ بعد ودية ساخنة في أجواء باردة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفراعنة تكسح أسود الرافدين٤٠-١٨ بعد ودية ساخنة في أجواء باردة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز منتخبنا الوطني لكرة اليد علي نظيره العراقي بنتيجة 40 - 18 فى المباراة الودية الثانية بين الفريقين و التى اقيمت بالصالة المغطاه بالمركز الاوليمبى بالمعادى و التى تأتى فى اطار استعدادات منتخب الفراعنة لبطولة الامم الافريقية 2020.

وكان منتخبنا قد نجح في الفوز في الودية الاولي امس بنتيجة ٢٦/٢٠ في حضور رئيس الاتحاد المهندس هشام نصر ونظيره العراقي رئيس الاتحاد سلام عواد و اعضاء مجلس ادارة الاتحاد المصري.

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وقال كابتن مؤمن صفا امين الصندوق والمشرف علي المنتخبات الوطنية ان وديتي العراق تحدد قائمة الفراعنة استعدادا لمواجهتين من العيار الثقيل مع المنتخبين الصربي والسويدي.

ومن جانب اخر ابدي الاسباني روبيرتو جارسيا ارتياحه ومن نتيجة الوديتين واشار الي انه نجح في تحقيق اقصي استفادة ممكنة بعد تجربة معظم لاعبيه خاصة في ظل الاصابات المؤلمة التي طاردت الفراعنة مؤخرا.