رياضة | بعثة منتخب مصر لكرة القدم النسائية تغادر إلى الجزائر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعثة منتخب مصر لكرة القدم النسائية تغادر إلى الجزائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادرت بعثة منتخب مصر لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة أرض الوطن في التاسعة صباح اليوم الجمعة متوجهة لدولة الجزائر لخوض منافسات بطولة شمال افريقيا الودية ضمن استعدادات منتخبنا الوطني لمواجهة منتخب الغرب في تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم في منتصف يناير القادم.

وتتراس الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة بعثة المنتخب وتضم البعثة 21 لاعبة الهام هاني ونادين غازي وليلى زاهر وسيلينا صاروفيم و ندى وجيه وهدي شكري ودانا ندى وليلي شريف وهاجر احمد وشروق ابراهيم وامل نصر وايمان حسن ويارا ياسر وندى عماد ومروة طلعت واسراء فرج وبسمة محمد واميرة محمد وندى الغريب وهاجر احمد و نادية رمضان المحترفة بالدوري الامريكي.

والجهاز الفني حسين عبد اللطيف مصطفي منير المدرب العام وفايزة حيدر المدرب المساعد وباسم خيرت مدرب حراس المرمي وعصام عمر مخطط احمال ورحاب ممدوح مدير المنتخب وميريت سعيد اداري والجهاز الطبي دكتور احمد بسيوني دكتورة هبه الله محمود وشريف عبد النعيم مسىؤل المهمات.

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ومن المقرر أن يؤدي المنتخب الوطني مرانه في اليوم الأول عقب الوصول في الرابعة مساءا بتوقيت الجزائر بملعب الدار البيضاء وهو ملعب التدريب والمباريات في البطولة استعدادا لمواجهة الجزائر في مباراة الافتتاح يوم الاحد 22 ديسمبر ثم مواجهة منتخب تنزانيا يوم الثلاثاء 24 ديسمبر ثم مواجهة بوركينا فاسو الخميس 26 ديسمبر وتعود البعثة لأرض الوطن يوم 27 ديسمبر.

وتقام مباريات البطولة لمدة 80 دقيقة علي شوطين ويسمح لكل فريق اجراء ستة تغييرات، ويشارك في البطولة ثلاثة محكمات مصر عن شاهندة سعد المغربي حكم ساحة ومنى عطا هللا حكمة مساعدة وجمالات أحمد حكمة مساعدة.

وشهد مطار القاهرة صباح اليوم تواجد الفنانة مني زكي التي حرصت علي مصافحة سحر عبد الحق واللاعبات وقامت بتشجيعن والشد من ازرهن.