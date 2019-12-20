رياضة | الزمالك VS سموحة.. تاريخ مواجهات حسام حسن مع 4 أندية ضد الفارس الأبيض (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك VS سموحة.. تاريخ مواجهات حسام حسن مع 4 أندية ضد الفارس الأبيض (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق الزمالك مواجهة قوية ضد نظيره فريق سموحة مساء اليوم الجمعة الموافق 20 – 12 – 2019، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وتقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي.

موقف الفريقين في جدول ترتيب الدوري المصري:

- الزمالك: لعب 7 مباريات، فاز في 4 مباريات، وتعادل في مباراة وخسر مباراتين، سجل لاعبوه 10 أهداف، واستقبلت شباكه 7 أهداف.

- سموحة: لعب 8 مباريات، فاز في 3 مباريات وتعادل في 4 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، وسجل لاعبوه 10 أهداف واستقبلت شباكه 8 أهداف.

تاريخ مواجهات الزمالك ضد سموحة:

التقي فريق الزمالك مع نظيره سموحة في 17 مواجهة سابقة قبل مباراة اليوم، فاز الفارس الأبيض في 10 مباريات، بينما فاز الفريق السكندري في 3 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 4 مباريات بينهما، سجل أبناء ميت عقبة 26 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 18 هدفًا.

ماذا يفعل حسام حسن في مواجهاته ضد الزمالك؟

يقود فريق سموحة فنيًا في مباراة اليوم حسام حسن والذي سبق وتقابل مع الزمالك في 13 مباراة خلال قيادته 4 أندية ( 9 مباريات مع المصري – مباراتين مع الاتحاد السكندري – 1 مباراة مع بيراميدز – 1 مباراة مع سموحة)، فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر 8 مباريات.

سجلت أندية حسام حسن 12 هدفًا في شباك الزمالك، بينما استقبلت شباكه 17 هدفًا.

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وجاءت نتائج مواجهات حسام حسن ضد الزمالك كالتالي:

- المصري:

واجه "العميد" خلال تدريب فريق المصري نظيره الزمالك في 9 مباريات حقق (3 انتصارات – 5 هزائم – 1 تعادل – سجل لاعبوه 9 اهداف – واستقبلت شباكه 10 أهداف)

- الاتحاد السكندري:

التقي حسام حسن خلال قيادة الاتحاد السكندري مع الزمالك في مباراتين وخسرهما، واستقبلت شباكه 3 أهداف.

- بيراميدز:

مواجهة وحيدة جمعت حسام حسن مع الزمالك خلال قيادة فريق بيراميدز انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3.

- سموحة:

تحمل مباراة اليوم المواجهة الثانية لـ"حسام حسن" ضد الزمالك خلال قيادته فريق سموحة وانتهت المباراة الأولي بفوز الفارس الأبيض 1-0.