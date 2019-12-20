رياضة | حسام البدري: من يختلف معي سيرحل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسام البدري: من يختلف معي سيرحل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر تصريحات نارية أمس خلال مداخلة تليفزيونية عن العلاقة بينه وبين جهازه المساعد المكون من محمد بركات مدير منتخب وطارق مصطفي وأحمد أيوب في منصب المدرب العام وسيد معوض المدرب المساعد وأيمن طاهر مدرب الحراس.

وأكد حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر أن أى فرد داخل الجهاز الفنى سيرحل فى حالة الإختلاف معه مؤكدًا انه من الممكن أن يكون هناك إختلافات فى وجهات النظر، بسبب عدم وجود الخبرات الكافية عند البعض ".

وأعلن حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر عن تفكيره فى لاعبي المنتخب الأولمبي، قائلاً :" حان الوقت لجيل جديد للمنتخب، في ظل تواجد لاعبي المنتخب الأوليمبي، مع بعض العناصر القادرة على الحفاظ على مكانتها من لاعبي المنتخب الأول".

وتحدث البدري عن الجلسة التى جمعته امس بجهازه المساعد باتحاد الكرة المصري، للحديث حول الإختيارات الجديدة للاعبين، قائلاً :" لا يوجد عناصر جديدة مبشرة تضيف للمنتخب خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن الصعوبات التى يواجهها مع المنتخب ".