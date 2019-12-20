رياضة | عاجل..الكاف يوقع عقود السوبر الافريقي بقطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل..الكاف يوقع عقود السوبر الافريقي بقطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم مؤتمر صحفي في الساعات الجارية بقطر للإعلان عن تفاصيل مباراة السوبر الافريقي بين الزمالك والترجي التونسي.

وجاء المؤتمر الصحفي في قطر بين أحمد أحمد ومسئولي الاتحاد القطري لكرة القدم لتوقيع العقود بشكل رسمي.

وحدد الكاف بشكل رسمي يوم 14 من شهر فبراير المقبل موعدًا لخوض مباراة السوبر الافريقي.

وسبق وأعلن الزمالك عن رفضه لخوض السوبر الافريقي في قطر بسبب الخلافات القائمة بين البلدين وطلب نقل المواجهة لأي ملعب آخر.

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ويستعد فريق الزمالك لمواجهة سموحة مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري.

وضمت القائمة اللاعبين..

محمد عواد - محمد أبو جبل في حراسة المرمى.

محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - حازم امام - محمد عبد الشافي - اسلام جابر في خط الدفاع .

طارق حامد - فرجاني ساسي - احمد زيزو - محمد حسن - اشرف بن شرقي - محمد اوناجم - مصطفي فتحي - يوسف أوباما في خط الوسط .

مصطفي محمد - كريم بامبو في خط الهجوم.