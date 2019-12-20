رياضة | حسام البدري يحضر مباراة الزمالك وسموحة والأهلي والاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسام البدري يحضر مباراة الزمالك وسموحة والأهلي والاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر التواجد فى مباريات بطولة الدوري المصري لمشاهدة حالة اللاعبين عن قرب وتقييمهم قبل إختياراته للمعسكر القادم الذى سينطلق فى شهر مارس المقبل وسيخوض فيه المنتخب مباراة فى تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأكد حسام البدري انه سيحضر مباراة الأهلي القادمة ببطولة الدوري المصري أمام الاتحاد السكندري والتى ستكون فى ستاد القاهرة الدولى وهي أول مباراة يقرر البدري حضورها للنادي الأهلي منذ توليه تدريب الفراعنة.

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واعلن أيضا المدير الفنى لمنتخب مصر عن تواجده اليوم فى لقاء الزمالك وسموحة بستاد القاهرة الدولى ضمن مباريات الجولة التاسعة لمتابعة اللاعبين.

كما قرر أيضا التواجد فى مباراة بيراميدز والمصري بستاد الجيش بالسويس.

ويذكر أن منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري المدير الفنى خاض مباراتان بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 أمام كينيا وجزر القمر وانتهوا بالتعادل.