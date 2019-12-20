رياضة | ليفربول يتلقى خبرا سارا قبل نهائي مونديال الأندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يتلقى خبرا سارا قبل نهائي مونديال الأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زفت شبكة سكاي سبورتس، خبرا سارا لعشاق فريق ليفربول الإنجليزي، حيث أشارت إلى أن الهولندي فيرجيل فان دايك عاد للمشاركة في تدريبات الفريق الإنجليزي قبل يوم واحد من نهائي كأس العالم للأندية في قطر أمام فلامنجو البرازيلي.

وكان فان دايك قد غاب عن الريدز في مباراة النصف النهائي للبطولة يوم الأربعاء أمام مونتيري المكسيكي بسبب المرض، والتي فاز فيها رجال الألماني يورجن كلوب (2-1).

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وتابعت الشبكة، أن فينالدوم واصل الغياب عن تدريبات ليفربول بسبب الإصابة، حيث لم يشارك أيضًا مع الفريق في مباراة مونتيري.

يذكر أن ليفربول سيلتقي المباراة النهائية ضد فلامنجو غدا السبت على ملعب (خليفة الدولي) في قلب العاصمة القطرية الدوحة.