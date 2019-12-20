رياضة | بوجبا يثير الغموض في مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوجبا يثير الغموض في مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير أن أعضاء مجلس مانشستر يونايتد لا يتوقع أن يلعب بول بوجبا مباراة أخرى لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى الرغم من اعتراف بوجبا لاعب خط الوسط بأنه يريد مغادرة ملعب أولد ترافورد ، فقد أكد مدرب فريق يونايتد أولي جونار سولسكاير أن اللاعب الدولي الفرنسي سيقضي بقية الموسم في الشمال الغربي.

Advertisements

ومع ذلك ، تدعي صحيفة الميرور أن هناك العديد من الشخصيات وراء الكواليس الذين يشعرون أن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا سيغادر النادي في يناير.

في الوقت الحالي ، من غير الواضح ما إذا كان ريال مدريد الوجهة المفضلة المزعومة لـ بوجبا لديه الأموال اللازمة للوفاء بتقييم يونايتد ، الذي يقال إنه يتجاوز 100 مليون جنيه إسترليني.

ومع ذلك ، يبدو أن المسؤولين في يونايتد يستعدون للتطورات في الأسابيع المقبلة ، في وقت من المقرر أن يستعيد بوجبا عودته من إصابة في الكاحل والتي أبعدته عن الملاعب منذ 30 سبتمبر وبقي للفائز بكأس العالم فعليًا ما يزيد عن عامين ونصف العام على عقده.