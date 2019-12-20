رياضة | مباريات الجولة الرابعة بالقسم الرابع بالدقهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباريات الجولة الرابعة بالقسم الرابع بالدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق عصر اليوم الجمعه وتحديدا فى الثانية والنصف عصرا مباريات الجولة الرابعة بالقسم الرابع بالدقهلية بمجموعتيه الأولى والثانية.

المجموعة الأولى تشهد خمس مباريات قوية حيث يستضيف شباب ميت غمر على ملعبه فريق شباب بطرة بينما يحل شاوة ضيفا على شباب السنبلاوين.

ويستقبل أجا على ملعبه فريق ميت غمر ويستضيف شباب الستامونى ضيفه فريق إتحاد السنبلاوين ويحل طلخا ضيفا على شباب بلقاس.

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أما المجموعة الثانية يستضيف شباب ميت سلسيل ضيفه كفر الأطرش ويستقبل القباب الصغرى ضيفه منية النصر ويستضيف الخياريه بملعبه فريق شباب الجماليه.

ويستقبل شها على ملعبه فريق عزب أشمون بينما يستضيف جزيرة القباب ضيفه سماد طلخا.

ترتيب المجموعة الأولى :

١-شباب ميت غمر ٧ نقاط

٢-شباي بلقاس ٦ نقاط

٣-بطرة ٦ نقاط

٤-ميت غمر ٥ نقاط

٥-إتحاد السنبلاوين ٤ نقاط

٦-طلخا ٣ نقاط

٧-المعصرة ٣ نقاط

٨-شاوة ٣ نقاط

٩-شباب أجا ٣ نقاط

١٠-شباب السنبلاوين نقطتين

١١-الستامونى بلا رصيد

ترتيب المجموعة الثانية :

١-الخيارية ٩ نقاط

٢-الجمالية ٧ نقاط

٣-منية النصر ٦ نقاط

٤-ميت سلسيل ٦ نقاط

٥-شها ٦ نقاط

٧-كفر الأطرش ٣ نقاط

٨-شباب القباب ٣ نقاط

٩-عزب أشمون ٣ نقاط

١٠-جزيرة القباب بلا رصيد

١١-سماد طلخا بلا رصيد