رياضة | وفد اسكندراني في الأهلي قبل مباراة الإثنين لحسم صفقة شتوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد اسكندراني في الأهلي قبل مباراة الإثنين لحسم صفقة شتوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، في فتح ملف التعاقدات الشتوية مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة طلعت يوسف المدير الفني، لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" من مصدر خاص داخل النادي الأهلي، أن هناك وفدًا من جانب الفريق السكندري سيتواجد بالجزيرة، خلال الساعات المقبلة، من أجل حسم صفقة عمار حمدي لاعب الفريق، مع بداية العام الجديد.

وأضاف المصدر: "الاتحاد أرسل فاكسًا رسميًا للأهلي، من أجل الحصول على خدمات عمار، على أن يعقد الوفد جلسة مع مسؤولي المارد الأحمر، في وجود وكيل اللاعب، من أجل حسم رحيله".

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واختتم المصدر: "الأهلي، لن يوافق على رحيل عمار حمدي إلا على سبيل الإعارة، خاصةً أنه مازال صغير السن ويتمتع بقدرات فنية هائلة".

ويسعى عمار حمدي لاعب الأهلي، للخروج معارًا إلى صفوف زعيم الثغر، من أجل الحصول على فرصة المشاركة أساسيًا، خاصةً أنه قدم موسم مميز مع الاتحاد الموسم المُنصرم.

ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة الأهلي، مساء الإثنين المقبل على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.