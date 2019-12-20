رياضة | الأهلي يفحص أحمد فتحي طبيًا قبل مران الغد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يفحص أحمد فتحي طبيًا قبل مران الغد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخضع أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي جديد قبل انطلاق مران الفريق غدا، السبت؛ للاطمئنان على حالته، والتعرف على موعد مشاركته في المران الجماعي.

واشتكى فتحي من تورم في الركبة اليمنى، تسبب في غيابه عن المشاركة في التدريبات الجماعية، وخروجه من قائمة الفريق التي خاضت مباراة الإسماعيلي أمس في الدوري.

ومن المقرر أن يحدد الفحص الطبي مدى تحسن إصابة فتحي، وموعد مشاركة في التدريبات الجماعية؛ استعدادا للمرحلة المقبلة.

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