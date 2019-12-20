شكرا لقرائتكم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكتمل النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبية المصرية بحضور 25 اتحاد من 28 اتحاد لهم حق الحضور. يحضر الاجتماع الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وممثل الحركة الأولمبية في مصر وحضور المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية والدكتور علاء جبر نائب رئيس اللجنة الأولمبية والدكتور علاء مشرف أمين صندوق اللجنة الأولمبية والمهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية والدكتور عبدالعزيز غنيم السكرتير العام المساعد للجنة الأولمبية والمهندس ياسر إدريس والمهندس الباسل عبدالله والمهندس هشام نصر و محمد عبدالمطلب أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وممدوح الششتاوي المدير التنفيذي للجنة الأولمبية. يناقش اجتماع الجمعية العمومية العادية عدد من البنود لاعتماد الميزانية والحساب الختامي وتقرير مراقب الحسابات وتقرير نشاط مجلس الإدارة عن السنة المنتهية واجراء الانتخابات التكميلية على المناصب الشاغرة. واعتمدت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية فوز المرشحين الثلاثة عبد المنعم الحسيني وإيهاب أمين وعمرو سليم بعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بالتزكية في الانتخابات التكميلية التي أقيمت اليوم خلال الجمعية العمومية العادية. Advertisements كان ترشح عبدالمنعم الحسيني رئيس اتحاد السلاح وإيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز وعمرو سليم رئيس اتحاد التايكوندو سيف حامد رئيس الاتحاد الافريقي للهوكي على المقاعد الثلاثة التي خلت في مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بإستقالة حازم إمام ويحي دعبس وخالد ناصف سليم . وانسحب سيف حامد من الترشح في الموعد القانوني ليفوز الثلاثي عبد المنعم الحسيني وايهاب امين وعمرو سليم بمنصب العضوية بالتزكية بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية. كما اعتمدت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الميزانية والحساب الختامي بالاجماع.

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