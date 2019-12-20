شكرا لقرائتكم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يناقش اجتماع الجمعية العمومية العادية عدد من البنود لاعتماد الميزانية والحساب الختامي وتقرير مراقب الحسابات وتقرير نشاط مجلس الإدارة عن السنة المنتهية واجراء الانتخابات التكميلية على المناصب الشاغرة.
واعتمدت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية فوز المرشحين الثلاثة عبد المنعم الحسيني وإيهاب أمين وعمرو سليم بعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بالتزكية في الانتخابات التكميلية التي أقيمت اليوم خلال الجمعية العمومية العادية.
كان ترشح عبدالمنعم الحسيني رئيس اتحاد السلاح وإيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز وعمرو سليم رئيس اتحاد التايكوندو سيف حامد رئيس الاتحاد الافريقي للهوكي على المقاعد الثلاثة التي خلت في مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بإستقالة حازم إمام ويحي دعبس وخالد ناصف سليم
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وانسحب سيف حامد من الترشح في الموعد القانوني ليفوز الثلاثي عبد المنعم الحسيني وايهاب امين وعمرو سليم بمنصب العضوية بالتزكية بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية.
كما اعتمدت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الميزانية والحساب الختامي بالاجماع.
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