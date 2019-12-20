شكرا لقرائتكم وصول بعثة ناشئى وناشئات الاسكواش إلى القاهرة بعد حصد 17 ميدالية مختلفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحصد لاعبو ولاعبات مصر 6 ميداليات ذهبية و6 ميداليات فضية و5 ميداليات برونزية فى أول بعثة رسمية تشارك بالبطولة، والتى شارك فيها 1120 لاعبا ولاعبة من مختلف أنحاء العالم.
ومثل مصر خلال هذه البطولة بعثة كبيرة مكونة من 29 لاعبا ولاعبة بجميع المراحل السنية للناشئين والناشئات.
وترأس بعثة الناشئين أشرف قناوى فيما ترأس بعثة الناشئات هانى حمودة، ورافق البعثة سيد القماش المدير التنفيذى للاتحاد المصرى للاسكواش كمدير إدارى للبعثتين بالإضافة إلى الجهاز الفنى.
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