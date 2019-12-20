شكرا لقرائتكم وصول بعثة ناشئى وناشئات الاسكواش إلى القاهرة بعد حصد 17 ميدالية مختلفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت، اليوم الجمعة، البعثة المصرية لناشئى وناشئات الاسكواش إلى القاهرة، وذلك بعد حصد 17 ميدالية مختلفة فى مختلف المراحل السنية ببطولة أمريكا المفتوحة للناشئين، والتى أقيمت على ملاعب جامعة هارفارد وجامعة إم تى آى بالولايات المتحدة الأمريكية حتى 17 ديسمبر الجارى، وكان عبد الأول محمد مساعد وزير الرياضة في استقبال البعثة بمطار القاهرة الدولي. وحصد لاعبو ولاعبات مصر 6 ميداليات ذهبية و6 ميداليات فضية و5 ميداليات برونزية فى أول بعثة رسمية تشارك بالبطولة، والتى شارك فيها 1120 لاعبا ولاعبة من مختلف أنحاء العالم. Advertisements ومثل مصر خلال هذه البطولة بعثة كبيرة مكونة من 29 لاعبا ولاعبة بجميع المراحل السنية للناشئين والناشئات. وترأس بعثة الناشئين أشرف قناوى فيما ترأس بعثة الناشئات هانى حمودة، ورافق البعثة سيد القماش المدير التنفيذى للاتحاد المصرى للاسكواش كمدير إدارى للبعثتين بالإضافة إلى الجهاز الفنى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وصول بعثة ناشئى وناشئات الاسكواش إلى القاهرة بعد حصد 17 ميدالية مختلفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.